Parti démocratique nouveau – Ces responsables qui ont trahi Wade

Qui peut adhérer à l’offre politique d’Omar Sarr et ses amis qui ont mis en place le Nouveau Parti Démocratique ? Il n’y aura sûrement pas beaucoup de Sénégalais qui voteront en leur faveur, si tant est qu’ils osent se présenter à une quelconque élection. Car ces messieurs passent pour des traîtres aux yeux de la plupart des Sénégalais. Ils ont trahi celui qui les a faits de toutes pièces, Abdoulaye Wade en l’occurrence. Lorsque Wade, après avoir perdu le pouvoir et vu son fils emprisonné, il leur a proposé de faire de ce dernier le candidat du PDS à l’élection présidentielle. Tant Omar Sarr que Babacar Gaye et El Amadou Sall avaient adhéré à cette idée et ils avaient appuyé fortement cette proposition de maître Wade.

Si, aujourd’hui ils disent pis que pendre de Karim Wade et de son père, c’est bien parce qu’ils n’ont aucune éthique. Ni politique ni sociale. Car c’est bien Pa’ Wade qui leur a tout donné, notoriété et fortune, de sorte qu’après la perte du pouvoir, ils ne rêvaient plus d’aucun emploi rémunéré hors les postes de député, Directeur général de société nationale ou ministre…

Leur présente attitude passe assurément pour du "saalit" et ce n’est pas très valorisant pour un homme politique.