Parti socialiste : Reunion à haut risque du SEN ce Samedi

Le Parti socialiste va-t-il laver son linge sale en famille ? Nous apprenons de sources généralement bien informées que le secrétariat exécutif national élargi aux élus nationaux (députés et hauts conseillers des collectivités territoriales) du PS, va se réunir après demain samedi 11 mai, dans l'après-midi à la maison du parti Léopold Sédar Senghor.

Une rencontre à haut risque tenue quelques jours seulement après la démission du porte-parole adjoint Me Moussa Bocar Thiam fustigeant la reconduction dans le gouvernement des ministres socialistes Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye.

Déjà, des voix dissidentes se sont levées pour dénoncer, à travers cette réunion, "une tentative de légitimation" de ces derniers.

Les mêmes sources de Seneweb renseignent que des responsables frustrés sont en train de s'organiser pour cracher leurs vérités lors de cette réunion.

Il faut noter qu'en l'absence du secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng -toujours en France-, la rencontre sera présidée par sa première adjointe, Aminata Mbengue Ndiaye.

Cette 67ème séance, portera sur la vie du Parti, la vie politique nationale et les questions d'actualité.