Parti socialiste : un groupe proclame une « révolte légale »

Un groupe se présentant comme le Front pour la libération du Parti socialiste (FLPS) annonce une « révolte légale » dans le but d’inciter à la tenue d’un congrès extraordinaire pour renouveler les instances de ce « parti des masses », qui n’est plus qu’une ombre de lui-même, nous rapporte l’APS.



« Nous avons lancé l’assaut légal : 44 signatures de secrétaires généraux arrachées en 4 jours, sans tambours ni trompettes, la preuve que le peuple socialiste respire encore sous les décombres », a dit Daour SAGNA, porte-parole du FLPS, lors d’un point de presse à Thiès, samedi.





D’ici au 24 avril 2025, nous exigeons 80 signatures, symbole des 80 coordinations encore debout, pour convoquer un congrès extraordinaire, et le 25 avril 2025 à 17 heures, nous investirons la Maison du Parti, notre maison pour un sit-in historique », poursuit le jeune socialiste.



« Nous y planterons l’étendard de la révolte légale, [et] nous y lancerons une pétition qui brûlera les doigts des indécis », promet Daour SAGNA, coordonnateur des enseignants socialistes du département de Thiès.



Il regrette que « le Parti Socialiste, ce parti populaire, ce titan qui soutenait les aspirations de SENGHOR, de DIA et de tous ceux qui ont transformé le Sénégal en phare pour l’Afrique, ne soit désormais plus qu’une ombre ».



Le jeune socialiste, pour appuyer ses dires, souligne que « le PS qui comptait 30 députés hier, n’en a aujourd’hui qu’un seul, et parmi les 120 collectivités territoriales, il ne reste à peine qu’une dizaine ».



Il ajoute, concernant l’état actuel du Parti socialiste, que « de 138 coordinations autrefois vibrantes, seules 80 sont encore actives aujourd’hui ».



Daour SAGNA cite une disposition des statuts du Parti socialiste pour justifier l’initiative du FLPS, stipulant que « des congrès extraordinaires pourront être organisés, soit par décision de l’organe central, soit à la requête de la majorité absolue des coordinations ».



































Walf