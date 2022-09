Passation – Abdoulaye Daouda Diallo sur son successeur au Mfb : «Amadou Moustapha Bâ a été presque mon doublon»

C’est une passation de services pleine de cordialité entre le ministre des Finances et du budget sortant, Abdoulaye Daouda Diallo, et son successeur, Amadou Moustapha Bâ, qui s’est tenue hier. «Je ne suis pas obligé de lui dire les urgences de l’heure, parce que simplement il a été presque mon doublon tout le temps que j’ai passé ici. Donc c’est dire le professionnalisme du nouveau ministre des Finances et du budget, son abnégation, mais surtout son sérieux. Je n’ai pas vraiment de doute que cette mission sera couronnée de succès», a encensé le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Ce dernier estime que la nomination de M. Bâ est le «couronnement d’un mérite et d’un travail acharné».



Dans le même sillage, il s’est montré disposé à accompagner celui qu’il considère comme son «ex-bras droit à chaque fois que c’est nécessaire». En outre, ADD a rendu hommage à l’ensemble des employés du département qu’il dirigeait depuis plus de 3 ans. Il dit : «Nous avons réussi de très belles performances, mais il faut aussi se rendre compte, à l’évidence, que nous avons vécu des moments qui n’ont pas été de tout repos. Comme par hasard, nous n’avons eu à gérer que des crises. C’est le Covid-19 d’abord, plus de 2 ans, bientôt 8 mois avec la crise ukrainienne. Mais grâce à votre travail acharné, à votre volontarisme, vos efforts communs, ensemble, nous avons réussi à tenir. Nous avons été résilients.» Abdoulaye Daouda Diallo, qui quitte ce ministère pour le Palais en tant que directeur de Cabinet du chef de l’Etat, a remercié le Président Sall, qui n’a «cessé» de placer sa confiance en lui. «Là où je vais, je m’évertuerai encore à davantage bénéficier de sa confiance et je ferai tout effectivement pour réussir la mission qu’il m’a confiée», promet-il.

Pour sa part, le ministre entrant n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son prédécesseur. «M. le ministre d’Etat, je ne peux pas ne pas rendre hommage à votre action au sein de ce département. Cette action, je pense la connaître très bien pour avoir servi sous votre autorité ces 3 dernières années, en tant que Directeur général du budget.



C’est une occasion solennelle de vous remercier pour la confiance dont vous avez fait montre à mon égard», déclare Amadou Moustapha Bâ. Et d’ajouter : «M. le ministre d’Etat, l’action emblématique qui restera à jamais gravée dans les mémoires, est votre leadership durant l’une des crises les plus graves que le Sénégal n’ait jamais affrontée. Je veux parler du Covid-19. Vous avez managé avec brio, le programme de résilience économique et sociale qui nous a permis de figurer parmi les pays qui, dans le monde, ont le mieux résisté aux conséquences économiques et sociales de la pandémie.



C’est ça la vérité. En effet, au moment où la plupart des pays ont connu une récession en 2020, le Sénégal s’en est sorti avec un taux de croissance d’1,3%. En 2021, ce taux de croissance a été de 6,1%. C’est pourquoi je veux magnifier cette action emblématique qui restera à jamais.» Rendant hommage à son prédécesseur, Amadou Moustapha Bâ soutient qu’il essaiera «humblement» de s’inscrire dans le sillon qu’il a creusé, avec le soutien de toute l’administration des Finances et du budget.





































Le Quotidien