Passation de marché relatif à l’électrification rurale : L’ASER épinglée pour un marché de près de 4 milliards FCFA

L‘Autorité de régulation des marchés publics (Armp) devenue l’Arcop a bloqué un marché d’un montant de 3,808 milliards FCFA de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser). Ce, à la suite d’un recours introduit par le groupement Dieng et Co Engiineening qui conteste la régularité de la procédure.

Selon Libération, l’Aser a été prise en flagrant délit dans le cadre de la passation de marché relatif à l’électrification rurale de 34 villages par mini centrales solaires photovoltaïques dans les régions de Matam et Tambacounda.



D’un montant de plus de près de 4 milliards Fcfa, le marché, attribué provisoirement à l’entreprise au groupement Solar 23/Technimex a été cassé pour violation des dispositions du Code des marchés.

Le gendarme des marchés publics a ainsi ordonné la reprise de l’évaluation de l’appel d’offres.

