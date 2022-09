Passation de service – Le ministre Dame Diop rend même les clefs de sa voiture de fonction - Un exemple à suivre !

Il était jusqu’avant la nomination d’un Premier ministre et à la constitution d’un nouveau gouvernement ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, l'Apprentissage et de l'Artisanat. Mais avant cela, il avait été Directeur Général du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) du Sénégal.

Zappé dans le nouveau gouvernement d’Amadou Ba, le ministre Dame Diop, puisqu'il s'agit de lui, a fait preuve d’une probité et d’une dignité à saluer.

En effet, lors de la passation de service avec son successeur, il a tenu un discours sobre et didactique sur lequel dakarposte reviendra car, les radars fureteurs du site des exclusivités n'ont rien raté de la solennité.

Mais, le plus remarquable c’est qu’après avoir procédé à la passation de service, il a rendu tous les instruments qui lui permettaient de travailler en tant que ministre, y compris sa carte pour l’autoroute à péage. Naturellement il a aussi rendu les clefs de sa voiture de fonction et il est rentré sans garde rapprochée. Un exemple très parlant.

Est-ce que les autres ministres sortants en feront de même ? Mystère et boule de gomme !





