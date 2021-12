Passeports diplomatiques La vérité sur le nom de Kara Mbodj cité parmi les bénéficiaires

Tout comme la plupart des esprits sereins, il a certainement dû tiquer de surprise, quand il a vu son nom encré sur la feuille des bénéficiaires du trafic des passeports diplomatiques. Lui, c'est Kara Mbodji, le teigneux défenseur des Lions de la Téranga dont le signe de reconnaissance, sur le pré vert, était l'abnégation et le don de sa force physique et de son talent pour l'équipe nationale du Sénégal. Aussi, quand hors des terrains, on veut mêler son nom à de honteuses fraudes administratives; la vilénie exige qu'il sorte, non pour répondre, mais pour clarifier et garder sauve son image immaculée de preu lion. Pour que nul n'en ignore.



Innocence actée

Son mot de clarification se veut aussi limpide que le blanc innocent de ses dents révélé par son sourire désabusé quand on lui a fait part de ce qu'il était cité parmi les bénéficiaires du trafic qui défraie la chronique sénégalaise et même au-delà. Et il a dû, derrière sa surprise, penser à la nationalité belge qu'on lui a maintes fois proposée et qu'il a déclinée par patriotisme, d'autant aussi que la carte de séjour dont il disposait, après avoir passé sept ans en Belgique, lui suffisait pour ses mouvements professionnels.



Diplomate du ballon rond

C'est d'ailleurs dans le cadre de sa profession de footballeur internationnal que lorsqu'il a quitté la Belgique pour aller monnayer ses talents en Turquie, Et comme nombre de citoyens du monde, ces deux dernières années, il a pâti des restrictions induites par le minus du Covid qui a virussé beaucoup de programmes. En effet, sa carte ayant expiré, il a dû être contraint de patienter, espérant une accalmie du Covid pour aller la renouveler. Et pour rallier Bruxelles, il a été, en ambassadeur de fait du savoir-faire sénégalais, au ministre des Affaires étrangères, déposer une demande légal et légitime de passeport diplomatique, qu'on lui a officiellement accordé, sans, comme il est mensongèrement allégué par certaine presse, reprise par seneweb, contrepartie financière, pour qu'il règle sa situation administrative en Belgique.



Ses efforts pour hisser le football sénégalais dans les sommités internationales le rendent éligible à ce sésame qu'il n'a du reste utilisé qu'une seule fois, sa situation ayant été régularisée depuis son premier déplacement en terres flamandes. Alors, balle à terre et plumes à déontologie, Kara joue légal, il n'est pas l'égal des trafiquants.

