Pastef informe de l'arrestation du trésorier du parti de la section Guinaw Rail Sud

Les vagues d'arrestations des éléments du parti Pastef/Les patriotes se poursuivent. La machine judiciaire est toujours en branle contre les camarades d'Ousmane Sonko.



Après Mme Wouly Ndiaye, professeur d'anglais arrêtée chez elle, dimanche dernier, et Ousmane Diouf dit "Vito Der", c'est Ngagne Demba Guèye, le trésorier de Pastef/Guinaw Rail Sud qui vient d'être arrêté ce mardi, annonce la section communale du parti dans la banlieue dans un communiqué.



Les activistes Bayna Guèye, Cheikh Tidiane Seck (UP) et compagnie sont toujours placés sous mandat.





























































seneweb