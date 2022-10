"Pastef" ou la fabrique du mensonge sur ordonnance d'Ousmane Sonko- La preuve par cette capture d'image, une contrevérité signé Akhenaton depuis...Paris !

Un célèbre penseur, connu de ceux qui adorent bouquiner, a couché du noir sur blanc que :"Nulle raison ne pourrait justifier le mensonge".



Depuis l'éclatement de cet esclandre allusion faite à ce scandale de cul (l'affaire de viols répétitifs concernant Ousmane Sonko et Adji Sarr connue de mond entier), une vague de fake news submerge, des mois durant, le Sénégal.

De jour, comme de nuit, des informations manipulées sont distillées. Elles ont pour but d’influencer ou de tromper le public du "pays de la Téranga"; fort heureusement, loin d'être dupe.



Jugez-en (avec la capture d'écran)! Un certain Akhenaton Aton (Ousseynou Seck à l'état civil), s'entête à mentir .

En effet, depuis la capitale du pays de Marianne, le gars, proche parmi les plus proches sbires du bourreau d'Adji Sar, s'évertue à tenter de bourrer le crâne du commun des Sénégalais avec des sornettes. Alors que pas plus tard que ce matin du lundi 24 Octobre 2024, le Général Moussa Fall, Haut commandant des gendarmes Sénégalais, a été aperçu à Diamniadio.

Le célèbre pandore, qui occupe l'échelon le plus élevé de la maréchaussée, se portant comme un charme (touchons du bois !), prenait part au forum international de Dakar sur la paix et la sécurité.



