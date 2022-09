Patrimoine des universités de Thiès et Dakar : L’État freine les convoitises

Une polémique en chasse une autre. Après l’hôpital Aristide Le Dantec ces dernières semaines, les patrimoines fonciers de l’Université de Thiès et de l’Ecole supérieure d’économie appliquée (Esea) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) font l’objet de convoitises. Une situation qui a fait réagir le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche pour mettre fin au débat. Cheikh Oumar Anne, dans un communiqué, soutient que «le patrimoine foncier de l’Ucad, sis à l’Esea ou ailleurs, les bâtiments pédagogiques et sociaux de l’Université de Thiès demeurent inaliénables». Dans son document, M. Anne rassure la communauté universitaire, qui s’est levée pour s’opposer à une éventuelle cession d’une assiette foncière vers l’ex-Enea : «Le ministre des Finances et du budget et le ministre de l’Enseignement supérieur ont reçu chacun, en ce qui le concerne, les très hautes instructions du Président Macky Sall, de prendre toutes les dispositions utiles pour préserver l’intégrité de l’espace de l’Esea et de lui rendre compte dans les plus brefs délais.» Le ministre de l’Enseignement supérieur précise qu’il en «est de même pour le patrimoine foncier de l’université Iba Der Thiam de Thiès». Ainsi, d’après Cheikh Oumar Anne, «ces espaces restent à la disposition des universités».

Par ailleurs, il est précisé dans le document que «le gouvernement du Sénégal, et particulièrement le ministère de l’Enseignement supérieur, tient à rappeler à toute la communauté universitaire, son attachement indéfectible à la protection et surtout la préservation des espaces universitaires». Et M. Anne d’insister : «Qu’il s’agisse des patrimoines fonciers propres aux universités ou des terrains et infrastructures appartenant à l’Etat ou à ses démembrements et mis à disposition, l’Etat veillera scrupuleusement à ce que leurs destinations universitaires y soient maintenues.»

Depuis quelques jours, il est agité la vente d’une partie de l’assiette foncière de l’Ecole supérieure d’économie appliquée (Esea), à un promoteur immobilier privé dénommé Sertem Properties. Un problème presque similaire s’était posé à l’Université de Thiès. La Coordination des syndicats (Per, Pats, étudiants) de l’Université Iba Der Thiam (Uidt) avait accusé le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, de récupérer des bâtiments comme l’Auberge des jeunes et l’Auditorium, qui font partie du patrimoine de ladite université.



















Le Quotidien