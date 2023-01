Pêche et aquaculture : Oumar Dramé prend les rênes du Sytrapas et annonce ses défis.

Le syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture (Sytrapas) a un nouveau secrétaire général en la personne de Oumar Dramé qui succède au secrétaire général sortant Abdoulaye Roger Dieng à l’issue du congrès national de l’organisation syndicale tenu le 28 janvier dernier au centre national de formation des techniciens de la pêche et de l'aquaculture (CNFTPA) sis à Thiaroye sur Mer.



Oumar Dramé a été élu 6ème SG après un vote physique mais aussi en ligne pour les adhérents qui sont dans les régions. Il a obtenu une écrasante majorité des voix avec 152 sur les 176 valablement exprimées. Le SG sortant, candidat à sa succession, Abdoulaye Roger Dieng, a obtenu 24 voix.



Devant l'assemblée, le nouveau secrétaire général est revenu sur sa feuille de route. Il a rappelé les défis et ambitions de l’organisation syndicale qu'il pilote désormais. Selon lui, le secteur de la pêche ne porte pas encore les fruits attendus de lui malgré les récentes augmentations obtenues. En effet, lesdites augmentations sont très importantes dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents et constituent un intrant majeur pour l'atteinte des objectifs. À l’en croire, beaucoup de choses restent à améliorer pour rendre meilleur et plus performant le secteur qui a une forte contribution au PIB.



« Nous sommes convaincus que la pêche devrait faire partie intégrante du socle sur lequel repose toute politique cohérente dans le cadre de l’atteinte de la souveraineté alimentaire tant vantée par le gouvernement du Sénégal. Cette politique ambitieuse puise son substrat dans le secteur primaire en général et en particulier dans la pêche et ne peut donc se réaliser sans renforcement des ressources humaines et l’amélioration de leur condition de travail », a confié le nouveau SG du Sytrapas.



Au regard de ces constats, Oumar Dramé a décidé avec l’équipe qui va l’accompagner, de mettre en place un ambitieux programme dénommé le 6.3.2 pour mettre les agents dans les meilleures conditions possibles dans le cadre de l’amélioration du traitement salarial et indemnitaire de ces derniers ainsi que de leurs conditions de travail, sans oublier le plan de carrière des contractuels. Le recrutement des diplômés sortants des écoles et instituts de formation de la pêche et de l’aquaculture, la formation, le renforcement de capacité et des partenariats avec les acteurs du secteur restent parmi ses préoccupations.



« En effet, dans les six (6) objectifs prioritaires, nous mettrons le focus sur l’indemnité de logement qui est devenue une nécessité vu le contexte actuel lié à la cherté du loyer et surtout, nous savons que 88% des agents de l’administration en disposent déjà. En outre, les difficiles missions qui exposent les agents des pêches à des risques divers tels que : les accidents en mer, les agressions par les fraudeurs, les contaminations ou infections montrent que les agents, tous grades confondus, ne bénéficient pas d'indemnité de risque. Dans ce cas, l'octroi d'une indemnité liée aux risques à tous les agents du Ministère en charge des Pêches est légitime. D’autre part, pour récompenser l'engagement, l'abnégation et le sacrifice des agents dans le travail, il est urgent de mettre en place un fonds commun du secteur primaire, à l'image de certains départements ministériels tels que les finances, le commerce et la santé, la justice entre autres. », a souligné Omar Dramé. Pour lui, ce fonds pourrait être alimenté par les ressources qui seront identifiées en commun accord avec les différents départements du secteur primaire. Le Sytrapas entend dans ses perspectives en accord avec les autorités concernées réfléchir par rapport à l’intégration, la définition de plans de carrière des agents contractuels car le secteur de la pêche est transversal et son développement repose sur des techniciens mais aussi d'autres corps de l'Administration. Le nouveau SG a aussi plaidé pour l’intégration dans la fonction publique d’agents non régularisés.



« L'insuffisance des ressources humaines a contraint le Ministère des pêches à recruter un personnel contractuel, composé pour la plupart d'un personnel d'appui, émargeant à la CEPIA ou au BCI. Aujourd'hui, face à l'augmentation inquiétante de leur nombre, la CEPIA utilise une bonne partie de son budget pour payer des salaires, au détriment de ses missions régaliennes. C'est pourquoi, pour soulager cette caisse au bord du gouffre, il faudrait intégrer dans la fonction publique les contractuels intéressés et définir un plan de carrière pour ceux qui désirent garder leur statut de contractuel. », a-t-il expliqué. Omar Dramé compte ainsi saisir leur ministère de tutelle, de la fonction publique, voire même le Président de la République pour augmenter le quota de recrutement dans la fonction publique en recrutant les diplômés des écoles et instituts de pêche et d'aquaculture pour combler les directions et services des Pêches qui sont en sous effectifs du fait des départs massifs à la retraite des agents. Il reste évident que la gouvernance du secteur de la pêche sera aussi la préoccupation du Sytrapas pour une gestion durable des ressources halieutiques. Le renforcement de capacité, la formation professionnelle et le problème de reconnaissance et reclassement des diplômes seront aussi au cœur de son mandat.



« En effet, en ce qui concerne le renforcement de capacité et la formation, depuis quelques années, ce programme est gelé, sans aucune explication, alors qu'il permettait aux agents d'améliorer leur carrière professionnelle grâce aux formations diplômantes, en conformité avec les besoins prioritaires du département. Ce programme a également permis, à travers les séminaires, de vulgariser les contenus des nouveaux concepts tels que la lutte contre la Pêche INN, la surveillance participative, l'aménagement des pêcheries, entre autres, auprès de tous les agents. », a-t-il soutenu. L’organisation syndicale a promis de travailler avec les autorités du département et même renouer des partenariats avec les organisations du secteur et ONG pour avoir les moyens nécessaires dans ce cadre. Enfin, en guise de réparation de la situation préjudiciable à la carrière de certains fonctionnaires des pêches, le reclassement du diplôme (DESS) de l'IUPA à la hiérarchie Al, à l'instar des diplômés de l'ENSA sera réclamé. La question des agents qui ont fait des formations professionnelles en dehors de la pêche et servent le même employeur qu'est l’État du Sénégal seront aussi pris en compte pour plus d'équité et de justice dans le système de gestion des carrières des agents du secteur public.





















































dakaractu