Pèlerinage 2022 : les cadeaux de l’Etat aux voyagistes privés

Après trois ans de suspension pour cause de Covid-19, le pèlerinage à la Mecque reprend pour les étrangers. Pour cette édition post-pandémie, l’Arabie saoudite a baissé les quotas attribués aux pays de départ. Ainsi le Sénégal s’est retrouvé avec 5822 places, un peu plus du tiers de ses allocations habituelles.



Sur ce quota, l’Etat prend en charge 2000 pèlerins. Le reste (3822) étant du ressort des voyagistes privés.



Neuf des quinze organisations regroupant ces derniers s’octroient la part du lion. En effet, renseigne L’Observateur de ce lundi, elles vont prendre 2900 places, à raison d’un plancher de 300 et d’un plafond de 400.



Ces voyagistes considèrent que ce quota est insuffisant pour leur permettre de rattraper les trois ans de pause. Ils souhaiteraient que l’Etat leur réalloue sa part. Ils ont exprimé cette demande au Président Macky Sall, lors d’une audience qu’il leur a accordée lundi dernier.



D’après L’Observateur, le chef de l’Etat a accepté le principe. Mais ce sera pour les prochaines années. Macky Sall ayant fait savoir à ses visiteurs que cette année l’Etat va juste diminuer son quota pour renforcer le leur.



En plus, le président de la République a demandé au directeur général d’Air Sénégal de baisser pour les voyagistes le prix des billets pour la Mecque, qui est de 1,8 million l’unité.



Ces derniers jugent les tarifs de la compagnie nationale prohibitifs par rapport à des concurrentes comme Emirates, qui vendent la place à 1,3 million.







































seneweb