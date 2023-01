Pendant le deuil national, Cheikh KANTÉ mobilise et vend des cartes de l’APR

Le chef de l’Etat a décrété un deuil national de trois jours à la suite de l’accident survenu à Sikilo qui a fait une quarantaine de morts et une centaine de blessés. Seulement, pendant que partis politiques, syndicalistes ou artistes suspendent leurs activités, l’ancien directeur du Port Autonome de Dakar (PAD) foule du pied les recommandations. Il a, en effet, organisé une journée de lancement de la vente des cartes à Keur Massar en vue de la présidentielle de 2024.



Ce qui n’a pas plu à certains responsables de l’APR comme Oumar SOW qui est monté au créneau pour le dénoncer.



« En plein deuil national, le commissaire Cheikh KANTE a décidé de se lancer dans le lancement de la vente de cartes à keur Massar. Et pour cela, il a mobilisé et organisé un accueil populaire. C’est vraiment terrible et c’est de la mauvaise foi», déclare-t-il.



Pourtant, à la suite du chef de l’Etat, le parti au pouvoir avait publié une note invitant les uns et les autres au recueillement notamment.