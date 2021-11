Pénurie d'eau et insécurité: Toubab Dialao a soif, "descend" son maire fantôme et attend l'Etat

Rédigé par Dakarposte le Samedi 6 Novembre 2021 à 12:37

Toubab Dialaw a soif. Les populations, surtout les femmes qui vivent ce calvaire au quotidien crient leur désespoir à qui veut les entendre. La pénurie d'eau est récurrente et il faut veiller pour la plupart d'entre elles, jusqu'à 5h du matin pour espérer voir des gouttes sortir des robinets. Et le manque d'insécurité expose celles qui se hasardent assez loin pour la recherche du liquide précieux. Elles confessent que la localité a un maire fantôme et interpellent l'Etat pour régler leurs problèmes.