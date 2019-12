Permis de conduire- Fin des perturbations techniques annoncées: Les usagers appelés à se rendre aux différents sites

Capp Karangé a annoncé jeudi la fin des perturbations techniques sur son architecture informatique et informe les citoyens sénégalais détenteurs de permis, le renforcement avec des moyens disponibles pour rendre le service de remplacement de permis le plus fluide possible, dans un communiqué transmis à pressafrik.



« Toute l’équipe opérationnelle présente ses sincères excuses aux citoyens qui étaient présents dans les différents sites de remplacement des permis de conduire, ces dernières deux semaines. Nous avons subi des perturbations techniques sur notre architecture informatique. À force de persévérance, et grâce à la mobilisation nos meilleurs experts informatiques et nous avons trouvé la cause et solutionné le problème », lit-on dans le document.



« Nous, équipe opérationnelle, tenons à rappeler aux citoyens, détenteurs de permis de conduire, qui n’auraient pas encore pris le temps de le remplacer, que nous avons renforcé les moyens disponibles pour rendre le service le plus fluide possible », ajoute le communiqué.



Pour rappel trois sites de remplacement sont ouverts pour la région de Dakar : Ex camp Lat Dior ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Pour les deux plus gros sites de remplacement de Dakar, Capp Karangë étend ses horaires pour répondre à la forte demande citoyenne avant la fin de la période de remplacement.



Gare Baux Maraichers ouvert tous les jours de 8h à 17h (y compris le samedi et le dimanche !).Pendant la Foire Internationales de Dakar (FIDAK) au CICES, le site ouvre tous les jours en Non-Stop ! Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h et les samedi et dimanche de 10h30 à 21h.