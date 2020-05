Perpétuité pour Laurent Foinard qui avait tué ses deux enfants de mère sénégalaise

Laurent Foinard, qui avait étranglé à mort ses deux enfants Leo Djiby (6 ans) et Maya (3 ans) de mère sénégalaise vient d’être condamné à perpétuité. Selon Vox Populi, il purgera au minimum une peine de 20 ans de prison.



Le mis en cause, qui serait également un repris de justice, et sa femme, dont le mariage avait été célébré dans la ville de Rufisque, avaient fini par se résoudre à se séparer.



Mais, alors qu’il avait la garde des enfants pour quelques jours, le Français les a assassinés en leur faisant avaler de la mousse de construction pour se venger de son ex-femme, 27 ans, originaire de Rufisque.



Âgé de 55 ans, il avait mis les petits Léo et Maya, dans leur lit pour donner l'impression qu'ils dormaient après avoir bloqué leurs minuscules voies respiratoires avec la mousse.



Foinard a ensuite essayé de tuer son ex-femme, et non moins mère de ses enfants, mais sa perruque épaisse a amorti le coup alors qu'il la frappait à la tête par derrière avec un objet lourd.













































seneweb