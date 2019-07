Pétition pour la libération de Khalifa Sall: Babacar Bâ, Moundiaye Cissé et Ndiaga Sylla flairent de la politique et refusent de signer

Khalifa Ababacar Sall n’aura pas le soutien de l’ONG 3D, du Forum du Justiciable et de GRADEC (Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance), pour ce qui est de la pétition qui est en train de circuler pour sa libération. Moundiaye Cissé, Babacar Bâ et Ndiaga Sylla ont refusé de signer le document.



Les arguments avancés pour expliquer les refus sont que certains mots dans le référendum les dérangent : « l’otage politique Khalifa Sall et complot », pour être précis.



Joint au téléphone, par Les Echos , Babacar Bâ s’explique en ces termes : « quand j’ai lu le mémorandum, on sent que c’est la politique qui parle. Ce que j’ai fait pour Khalifa Sall, personne ne l’a fait. Tout le monde m’a entendu. Je suis une organisation de la société civile et on m’interdit de la politique. Mais mettre des concepts du genre « c’est un complot », Khalifa Sall, Un otage, c’est gênant en tant que société civile », déclare-t-il.



Quant à Moundiaye Cissé et à l’expert électoral et membre du Gradec Ndiaga Sylla, le mot d’ordre est clair. « Une pétition accompagnée d'un mémorandum très politique, ça ne peut pas nous enrager », tonnent-ils, avant de souligner qu’ils adhérent à l’idée de grâce pour Khalifa Ababacar Sall, ex-maire de Dakar en prison depuis plus deux ans, dans l'affaire dite de la caisse d’avance.













Les Echos