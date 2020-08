Pétrole Sénégalais : Les Révélations Explosives De Thierno Alassane SALL.

Dans ce brûlot qui traite de plusieurs thèmes dont son passage dans le gouvernement en tant que ministre du Pétrole, il revient en détails sur bien des questions qui ont défrayé la chronique autour de la gestion du pétrole et du gaz sénégalais.



Un sujet à la fois passionnant et détonant en ce sens qu’il révèle les rôles joués par les acteurs dans le bradage des ressources en faveur des intérêts français.



Bref, le titre lui-même est évocateur, puisqu’il renseigne sur la manière pour le moins scélérate dont le géant français Total a fait son entrée imprévue dans la gestion du pétrole sénégalais.



En effet, entre autres sujets abordés, il y a l’affaire Petro-Tim sur laquelle il établit, à travers des faits nouveaux, l’«implication directe» du Président Macky SALL, de son ex-Premier ministre, Mouhamed Boun Abdallah DIONNE, et de son frère, Aliou SALL.



Il est, également, revenu sur les «principaux scandales» notés dans la négociation, puis la signature des contrats de recherche, de production et de partage d’hydrocarbures notamment, celui conclu entre l’État du Sénégal et le groupe Total relativement au bloc de Rufisque offshore profond (ROP).



C’est un document plein d’anecdotes, notamment sur les fourberies du ministre Farba SENGHOR à Libreville, et des révélations croustillantes mettant en scène des ministres importants dans le dispositif, décrivant ainsi l’actuel régime comme une constellation de leaders plus affairistes que patriotes à la solde de la France. Sur près de 500 pages, l’ancien ministre des Infrastructures parle du pétrole, du gaz, de la vérité, des valeurs, de Mahammad DIONNE, des explications non convaincantes d’Aly Ngouille NDIAYE, des excès de colère de Macky SALL, de l’implication inacceptable de l’Elysée etc..