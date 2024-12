Pétrole et gaz : Le Sénégal aura des miettes jusqu’en 2027

Ceux qui pensaient pouvoir compter sur les hydrocarbures pour faire décoller l’économie sénégalaise risquent de déchanter très vite. L’exploitation du pétrole et du gaz n’impactera pas sitôt l’économie sénégalaise, du moins le budget de l’Etat. Selon les prévisions, le duo Diomaye-Sonko devra se contenter des miettes jusqu’à la fin du mandat présidentiel.



En effet, d'après le projet de loi de finance initiale pour l’année 2025, « les estimations des recettes (…) sont arrêtées pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027, avec des montants respectifs de 49,65 milliards de FCFA, 72,53 milliards de FCFA, 87,87 milliards de FCFA et 155,20 milliards de FCFA ». Autrement dit, sur les 6 395 milliards du budget de l’année 2025, l’exploitation des hydrocarbures ne participe qu’à hauteur de 72,53 milliards de FCFA, soit une contribution largement inférieure à 1%. Et jusqu'en 2027, le pays n'aura pas plus de 155,20 milliards de rentrées de fonds dans les caisses de l'Etat.



Pour cette année, l'enveloppe de 72,53 milliards est ainsi répartie : les 50,85 milliards de FCFA, soit 70% du montant iront au budget général. Les Comptes spéciaux du trésor prendront le reste, soit 21,68 milliards de FCFA. Cette dernière somme sera répartie entre le Fonds intergénérationnel doté de 7,25 milliards de FCFA (10%) et le Fonds de stabilisation qui encaisse 14,43 milliards de FCFA (20%).



A la lumière de ces chiffres, le Sénégal devra compter sur d’autres ressources pour son budget, sauf si la renégociation des contrats annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko porte ses fruits. En outre, on peut s’attendre aussi à ce que les effets indus de la production de pétrole et du gaz boostent l’économie en général notamment des sous-secteurs comme l’électricité avec le gas to power, le prix du carburant ou d’autres domaines (technique, mécanique, juridique, manufacturier, financier…) auxquels la production du pétrole fait appel. Mais pour l’instant, tout ceci n’est qu’espoir. Rien de vraiment visible dans le quotidien des Sénégalais.

































































seneweb