[Photos] Incendie au Trésor Public : Le ministère des Finances fait le point

Ce vendredi, tôt dans la matinée, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. Le feu a été circonscrit. Mais, pour l'instant, les causes restent à être déterminées. "Cet incident n'a pas affecté le système de paiement du Trésor. Les opérations de paiement des dépenses et d'encaissement des recettes ont repris après le rétablissement de l’électricité, intervenu à 09h", renseigne le ministère des Finances et du Budget dans un communiqué





























