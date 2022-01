[Photos] Nouvel an : La descente inopinée d'Antoine Félix Diome dans les rues de Dakar

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome en a surpris plus d'un ! En effet, le premier flic du Sénégal a effectué , nuitamment, une descente inopinée dans les rues de Dakar.



Selon une note transmise à Seneweb, il était en communion avec les forces de l’ordre déployés au niveau des artères de la capitale pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens, en cette période de fêtes de fin d'année.



"J’ai décidé de passer les premiers instants de cette nouvelle année 2022 avec les Forces de l’ordre préposés à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Ainsi, j’ai fait le tour de la capitale pour leur souhaiter mes meilleurs vœux" a déclaré le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome au terme de sa visite.