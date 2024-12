Piégée sur Tik Tok : une adolescente séquestrée et transformée en jouet sexuel

Les Échos rapporte une rocambolesque histoire de moeurs sur fond de détournement de mineure dans son édition de ce mardi. Le journal explique comment M. D. B. S., âgée de 16 ans, a été piégée sur le réseau social Tik Tok.



L'adolescente, née en 2008, fait la connaissance du nommé F. Diagne, âgé de 18 ans. Les deux s'envoient des messages et nouent une relation amoureuse à distance. Le jeune homme, exerçant le métier de ferrailleur, habite Yeumbeul Sud tandis que la jeune fille est domiciliée au quartier Médinatoul Salam de Mbour, précise la source : «Vendredi, 29 novembre, Diagne demande à [sa copine] de lui rendre visite. [Celle-ci] accepte, [mais] déclare qu'elle n'a pas d'argent. Le ferrailleur s'assure que [M. D. B. S.] est disposée à le rejoindre et lui fait séance tenante un transfert de 3000 F CFA sur son téléphone portable. Profitant de l'absence de son papa, [l'adolescente] quitte Mbour et débarque à Yeumbeul. Elle est accueillie par [son copain] qui l'entraîne dans la chambre d'un de ses amis.]



Les choses se gâtent car souligne Les Échos, Diagne a obligé M. D. B. S. à «passer la nuit» avec lui. Cette dernière, redoutant la colère de son père, voulait rentrer «dare-dare» à Mbour, mais son copain s'y est opposé, la suppliant de rester avec lui. Pressée par son copain, la fille accepte et éteint son téléphone. «Les deux tourtereaux reprennent leur jeu de collé-serré et entretiennent à deux reprises des rapports sexuels durant la nuit», avance Les Échos, qui annonce que le lendemain, M. D. B. S. a préféré se rendre à Fatick, au domicile d'une parente, au lieu de rentrer à Mbour, de peur de représailles.



Le père, à la recherche de sa fille, ne tardera pas à débarquer à Fatick. Acculée, l'adolescente lui raconte tout. Le père décide de porter plainte. Saisie d'une lettre-plainte, la police de Yeumbeul interpelle le ferrailleur. Qui avoue avant de se confondre en excuses.



Les Échos souffle que la mère du mis en cause, établie en France, a contacté le plaignant pour un arrangement à l'amiable : C'est ainsi que le père, renonçant aux poursuites judiciaires, a adressé un acte de désistement aux flics. En vain.



La procédure suit son cours puisque Diagne, poursuivi pour détournement et viol commis sur une mineure de moins de 18 ans, a été déféré au Parquet de Pikine, ce lundi









































Seneweb