Pierre Ndiaye, Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopératio, n'est plus !

Dakarposte a appris que M. Pierre NDIAYE a tiré sa révérence. Cet Ingénieur Statisticien Economiste, qui a eu à tenir les manettes de la direction générale de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est décédé.

La tenace pandémie du coronavirus a finalement emporté le Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à sa fratrie éplorée, à ses collaborateurs bref à tous ceux qui l'ont connu.



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oummah Islamique!