Pikine Est : T. ND échappe à une tentative d'égorgement, l'auteur est son neveu

T. Nd a frôlé la mort dans l'après-midi du samedi 31 août à Icotaf, un quartier situé dans la commune de Pikine Est. Son neveu, F, aurait tenté de l’égorger, provoquant une vague de panique parmi les résidents du quartier.



Les témoins de cette scène terrifiante rapportent que T. Nd a été pris au dépourvu par son neveu, qui l'a attaqué soudainement.



Cependant, la situation aurait pu tourner au drame sans l'intervention rapide des voisins. Ces derniers ont accouru pour secourir T. Nd, évitant de justesse une issue tragique.

































































seneweb