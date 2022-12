Pikine-Ouest: Des adjoints au maire bloquent le vote du budget

Les conseillers municipaux de la mairie de Pikine-Ouest étaient réunis ce samedi pour se pencher du budget 2022/2023. Finalement, certains adjoints aux maire se sont farouchement opposés au vote du budget. Et pour cause, ils accusent le maire Cheikh Diop de violer les procédures du vote. Selon eux, le maire devrait convoquer deux réunions (ordinaire et extraordinaire) en aval.

D'ailleurs, ils révèlent que le maire fait cavalier seul au sein de la municipalité. Des accusations balayées d'un revers de main par l'équipe dirigeante. Et cela a provoqué un bras de fer entre la coalition Yewwi Askan wi et Benno Book yakaar.