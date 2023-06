Pillage des boutiques «Coucou» et «My Shop»: 5 suspects arrêtés

Rédigé par Dakarposte le Samedi 10 Juin 2023 à 12:59

A.Ndiaye, M.Guèye, K.Sow, M.Camara et .Dramé sont dans de sales draps. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie et la police suite au pillage des boutiques « Coucou » de Yoff et « My shop » de la station Ola énergies de Pikine. Ils sont poursuivi pour association de malfaiteurs, participation à une manifestation non-déclarée, troubles à l'ordre public, destruction de bien appartement à autrui et vol.