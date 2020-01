Pique à l’ancien Pm Abdoul Mbaye : «Certainement c’est lui qui est devenu aveugle»

Il a toujours ignoré les attaques de son ex-Premier ministre. Mais cette fois-ci, Macky Sall a servi une contre-attaque à Abdoul Mbaye qui disait il y a quelques jours que 2020 sera une année de tensions économiques et sociales à cause de mauvaises options économiques du président de la République et du fait qu’il n’avait pas de vision. «Quelqu’un qui croyait en ta vision, l’a portée et l’a défendue partout, s’il se réveille un jour et dit que tu n’as pas de vision, c’est sans doute parce que c’est lui qui est devenu aveugle. La vision reste toujours la même. Elle est aujourd’hui renforcée parce que chaque jour, elle grandit en expérience avec beaucoup d’améliorations. Le plus important, c’est la confiance que les Sénégalais m’ont renouvelée.» Et pour signifier qu’il ne comptait pas s’enfermer dans une sorte de débat avec son ancien collaborateur, il abrégera : «Je ne vais pas entrer dans ces genres de polémiques», dit-il.