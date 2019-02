Piratage de banques : 17 milliards de FCfa volés et 3 personnes arrêtées par la police

La Division de la cybercriminalité de la Direction de la police judiciaire a interpellé trois personnes. Ces dernières, d’après Iradio, constituaient un groupe de pirate. Ainsi, ils ont piraté le système informatique de plusieurs banques de la sous-région, dont certaines installées au Sénégal.

Les spécialistes du piratage ont réussi à pomper plus de 17 milliards de francs CFA. Et, 6 milliards FCfa de ce montant serait tirés de banques, établies au Sénégal.



Dans cette affaire, il a été signalé l’implication de plusieurs chefs d’entreprises. Présentement, informe-t-on, de fortes sommes d’argent sont logées dans certaines banques. Et, pour des raisons de sécuriser ces fonds, lesdites banques ont bloqué l’argent. L’enquête se poursuit …



Mais, la source de Iradio, préviennent que d’autres têtes impliquées dans ce piratage pourraient tomber.



Leral