"Piscine Party" en plein état d’urgence : Des fils de VIP, des diplomates et femmes mariées arrêtés aux Almadies

Des fils et filles à papa, un couple de diplomates et des femmes mariées ont été interpellés, samedi dernier, lors d’une piscine party organisée en plein état d’urgence assorti d’un couvre-feu aux Almadies.



Selon Libération et L'Observateur, ces personnes, au nombre de 40, malgré les pressions, sont placées en garde à vue à la Brigade de gendarmerie de Ouakam.



Seul le couple de diplomates a été libéré en raison de son immunité diplomatique.



Le reste de la bande sera probablement déférée aujourd’hui lundi.



Lors de cette "piscine party", l’alcool et la chicha coulaient à flots. Le tout accompagné d’une bonne ambiance musicale.



Des invités venant de la Suisse ont rebroussé chemin, en apercevant la gendarmerie sur les lieux. Certains fêtards ont réussi à s’enfuir.

































































seneweb