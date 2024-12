Place des anciens combattants: Cheikh Oumar Diagne dérape et accuse : « Les tirailleurs sont des traitres… »

Cette sortie de M. Diagne a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. Le journaliste Ayoba du groupe Walfadjri a déclaré sur sa page Facebook : « Du coup, le président a honoré les traitres, le 1er décembre ? Dans la même interview, il attaque la CEDEAO, qui a pour médiateur son patron, le président Diomaye Faye, et encourage les pays de l’AES à se détacher définitivement. À partir de quel moment quelqu’un va lui dire STOP ? »



Abondant dans le même sens, le journaliste Pape Alioune Sarr n’a pas porté de gants pour recadrer le directeur des Moyens généraux de la présidence de la République. « Hier, les guides religieux, aujourd’hui les tirailleurs : même personne, même posture, même bêtise !





Professeur, docteur ou seulement… Cheikh de l’ignorance ? J’attends les ‘Je suis Cheikh Omar Diagne’ qui me traitaient de ‘fanatique’ quand je donnais un carton rouge après son loupé sur les guides religieux.



Deuxième loupé, deuxième carton jaune. Pourquoi ce mauvais joueur continue de porter le maillot de l’équipe du palais présidentiel ? Faut-il sauver celui qui vient de tirer ailleurs en faisant la différence entre armée coloniale et tirailleurs ; lisant Ousmane Sembene ; suivant le balai poème du chanteur guinéen Keita Fodé Ba ‘Aube Noir’ ; chantant le poème de Senghor ‘Guelwars’ », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Par ailleurs, cette sortie a provoqué une onde de choc, notamment chez les descendants des tirailleurs, qui ont exprimé leur indignation en dénonçant des propos « indignes » d’un membre du gouvernement. Thierno Birame Gueye, président de la Fédération africaine des tirailleurs sénégalais, n’a pas caché son mécontentement face à ces déclarations. « On est très profondément indignés par les propos du ministre Cheikh Oumar Diagne





Indigné, M. Gueye a annoncé qu’une plainte serait déposée contre le ministre Diagne. « Aujourd’hui, un ministre de la République ose traiter de traîtres les braves tirailleurs sénégalais. Je suis désolé, indigné, avec un cœur meurtri », a-t-il ajouté























































































