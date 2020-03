Placé en garde à vue, Mamadou "Diop ISEG" sera présenté au Procureur lundi

Les choses se compliquent pour le directeur de l’ISEG, un institut de formation d’enseignement supérieur de renom à Dakar et dans certaines villes du Sénégal. Selon nos confrères de Libération online, Mamadou Diop, est en garde à vue, depuis hier vendredi, à la Division de lutte contre la cybercriminalité, où il avait lui-même porté plainte pour collecte illicite de données et chantage contre la jeune chanteuse Dieynaba Baldé, sa sœur et son frère.



C’est au cours de cette procédure que Dieynaba Baldé, avait confié aux policiers son "histoire" avec Mamadou Diop, accusé ainsi de détournement de mineure suivi de grosses. C’est justement pour ces faits d’ailleurs que le patron de l’ISEG sera présenté au Procureur lundi prochain. A noter également que l’enquête de la Brigade des mœurs, qui avait reçu une plainte de Dieynaba Baldé devient caduque.

























avec emediasn