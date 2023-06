Placé sous mandat de dépôt, Cheikh Bara Ndiaye transféré au pavillon spécial

Le Juge d’instruction a décidé de placer Cheikh Bara Ndiaye sous mandat de dépôt. Le chroniqueur de Walfadjri a été, cependant, envoyé au pavillon spécial du fait de sa situation sanitaire qui est déliquescence.



Hier déjà, le parquet avait requis un mandat de dépôt. Il estime que Cheikh Bara Ndiaye a préféré un appel à l’insurrection et a commis des actes ou des manœuvres de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques.



«Le juge l’a entendu et l’a envoyé au pavillon spécial au vu de sa situation sanicaire qui est préoccupante», a déclaré Me Abdi Nar Ndiaye à la rfm. La robe noire ne comprend pas le placement sous mandat de dépôt de son client dont l’état de santé est préoccupante, il évoque aussi «l’absence d’éléments factuels».