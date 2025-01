Placés sous mandat de dépôt : Alima Suppo et Cie seront jugés ce vendredi

C’est devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye qu'Alima Sow, Pape Ibrahima Guèye, Seynabou Gassama, Binetou Diouf, Moussou Gassama, Maty Ndiaye et Habousse Ndiaye seront jugés. Le procureur de la République les a tous placés sou mandat de dépôt pour mise en danger de la vie d’autrui, administration de subsistances nuisibles et vente illégale de produits pharmaceutiques illicites. Leur procès est fixé le vendredi 31 janvier 2025.



Alima Sow et ses complices ont été ont interpellés, à la suite d'une opération mixte composée de pharmaciens, d'éléments des brigades de recherches et des corps urbains des commissariats de Pikine et de Thiaroye ainsi que des éléments de la sureté urbaine de Guédiawaye.

































Seneweb