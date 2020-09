Plaidoyer pour la justice,l'Armp, l'IGE, et nos forces de Sécurité.

Permettez-moi de demander à nos compatriotes, de faire un grand effort, un discernement, pour porter respect à cette institution qu'est la justice et à ces corps de contrôle qui sont les piliers essentiels de notre développement économique, et qui nous permettent de vivre en paix, de travailler, et de respecter les droits de tout un chacun dans tous les domaines. J'ai beaucoup de respect pour ces structures et personne ne doit les fragiliser car, sont d'une importance telle, que le Sénégal se différencie de beaucoup de pays de la sous-région pour ne pas dire d'Afrique. Le seul problème est que, ce sont les puissances politiques et d'argent, qui tapent à leurs portes et qui y transfèrent leurs différends et leurs intérêts particuliers malgré tout, les hommes qui y sont opposent une farouche résistance. Si l'ARMP n'avait pas en son sein de véritables patriotes, qui résistent aux injonctions de certaines autorités politiques et puissances d’argent, les PME PMI ne gagneraient plus de marchés car les commissions des marchés dans ce pays agissent sous la dictée des grandes entreprises qui savent sucrer. Armons et encourageons l'ARMP afin qu'elle puisse sauver les entreprises sénégalaises car si elle ferme l'œil ou écoute certains politiciens qui n’ont cure du développement du secteur privé, c’est la mort de ce dernier au profit des puissances d'argent et du secteur privé étranger. Quant à la justice, elle est rendue par des hommes, donc hors de la perfection, assaillie aussi par les puissances d'argent et les politiciens qui y transfèrent leurs conflits sans oublier les contradictions entre tout groupe humain évoluant dans un même espace. Mais notre justice est rendue par des hommes de valeur et est le ciment de notre nation. Respectons la car sa mission n'est pas aisée mais, les hommes qui y exercent, sont excellents et disent le droit dans la grande majorité. Un regard autour des pays qui nous entourent, nous donne plus de raisons de les respecter. Quant à l'inspection générale d'Etat, je la salue pour la froideur avec laquelle, les professionnels qui la composent exercent leurs missions de contrôle quand on les mandate. Les forces de sécurité, doivent mériter notre respect et notre reconnaissance car prennent des risques, perdent leurs vies quand nous sommes sous nos couettes prés de nos familles. Aucun corps dans le monde n’est sans faute sans dérive mais le Sénégal est en avance sur beaucoup de pays dans ces différents secteurs. Notre mal, et il faut y prendre garde ce sont nos différents d'ordre politiques que nous y transférons qui sont un poison dont notre clairvoyance doit être l'antidote. Respectons-les et donnons-leur les moyens et le soutien pour éviter un effondrement.