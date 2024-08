Plainte annoncée d’Ousmane Sonko contre Madiambal : Reproche-t-on au journaliste la Une du Quotidien de ce samedi ?

Le journaliste, patron du Groupe « Avenir Communication » et du du journal Le Quotidien pourrait vivre dans les prochaines heures un feuilleton judiciaire suite à la plainte annoncée contre lui. C’est le coordonnateur du pool d’avocats de Ousmane Sonko, entendez, Me Bamba Cissé, qui a même confirmé l’information. « Une plainte, via son pool d’avocats sera déposée contre Madiambal Diagne ce lundi 12 août 2024 pour diverses infractions », a soutenu l’avocat. Chez plusieurs observateurs, c’est l’incertitude. Quelles doivent réellement être ces diverses infractions dont-on parle? Le journaliste qui fait souvent des sorties critiques contre le régime n’a t-il pas fait déborder le vase par « cette goutte d’eau salée » avec le projet de dessalement qui « liait » le Sénégal et Acwa Power dont il a parlé à la Une du quotidien ce samedi? Rien ne le confirme mais les révélations de ses colonnes pourraient gêner les autorités sénégalaises.





Il faut se rappeler que l'annonce de la rupture du contrat pour la construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer, prévue aux environs du Lac Rose, avait été faite par le ministre de l'Hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. En effet, lors d’une émission à la 2Stv, il s’est désolé du coût exorbitant de l'eau qui devrait être tirée de l'usine. Cheikh Tidiane Dieye avait indiqué que ce projet ne rentre pas dans les options stratégiques du gouvernement. « Non seulement c’est un contrat qui vise une solution à court terme, mais aussi, il n’est pas opportun. C’est un projet trop cher et il peut provoquer la hausse du prix de l’eau. Quand nous avons évalué le projet, nous nous sommes rendu compte que ces 459 milliards en 30 ans, vont donner 400.000 m³ par jour. Mais si nous franchissons par exemple 2 ou 3 ans, nous remarquerons qu’avec l’augmentation de la population, nous aurons besoin de plus de ces 400.000 m³/ jour. Mais également les études environnementales ne sont pas prises en compte. Mais ce qui est le plus grave, le Sénégal va verser entre 20 et 40 milliards pendant 30 ans » a révélé le ministre qui affirme sa ferme volonté de ranger ce projet aux oubliettes. Cette décision a t-elle plu aux autorités Saoudiennes?





Selon Le Quotidien de ce samedi, si Cheikh Tidiane Dièye semble avoir convaincu les Sénégalais et les partenaires internationaux du pays de la pertinence de leur décision, il ne semble pas que ce soit le cas avec les Saoudiens » soulignant le mauvais moment que passe le ministre-directeur de Cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye en l’occurrence Mary Teuw Niane à Ryad.



Envoyé en urgence en Arabie Saoudite avec un message du Président Bassirou Diomaye Faye, M. Mary Teuw Niane devait convaincre les autorités saoudiennes que cette affaire «ne pouvait avoir que des incidences économiques mineures», comme cela avait été présentée à l'ambassadeur saoudien à Dakar. Ce dernier n'ayant manifestement pas été convaincu, les autorités sénégalaises ont voulu aller plus haut.



Mary Teuw Niane reçu par le vice-ministre M. Waleed El-Khuraiji



Malheureusement, apprend le journal cité plus haut, « ni le Roi Salmane Al Saoud ni le Prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) n'ont voulu recevoir l'Envoyé spécial du Président Faye. Ce dernier, apprend Le Quotidien, a voulu se rabattre au ministre des Affaires étrangères du Royaume, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah. Mais le directeur de cabinet du président a été renvoyé au vice-ministre, M. Waleed El-Khuraiji, qui a finalement reçu la correspondance du Président du Sénégal. Les Saoudien sont-ils réellement contents de la situation avec l’annulation de ce contrat de dessalement d’eau de mer?



En bon diplomates, les Saoudiens se sont contentés de déclarer que les deux personnages ont examiné «les relations bilatérales, les moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines, en plus d'autres sujets d'intérêts communs», mais la réalité selon Le Quotidien, est que « Mary Teuw Niane devait tout faire pour éteindre le feu de la colère saoudienne ». De la part de personnes bien informées, le journal dit apprendre que « la rupture du contrat Ppp avec Acwa Power a été perçue comme un camouflet par la partie saoudienne ». D’ailleurs, les «amis arabes» ont d'autant plus mal vécu cette affaire que c'est le Prince héritier Ben Salmane en personne qui avait démarché le gouvernement du Président Macky Sall pour le convaincre d'accorder ce marché à Acwa Power. Dans cette situation visiblement gênante, le journaliste n’a t-il pas créé la colère du côté des dirigeants et qui lui aurait valu « cette action judiciaire contre lui »? Comme annoncé précédemment, rien n’est encore sûre d’autant plus que l’information sur la plainte de Madiambal Diagne, n’a parlé que de « diverses infractions ».







































































































dakaractu