Plainte devant la Cpi: Juan Branco brandit "4500 éléments de preuve" contre "112 suspects"

Juan Branco, du nom de l'avocat franco-espagnol, commis par le leader de Pastef, Ousmane Sonko, semble être décidé à aller jusqu'au bout pour traîner l'Etat du Sénégal et ses plus hautes autorités devant la Cour pénale internationale (Cpi). Ce, à la suite des sanglantes manifestations qui ont éclaté, au début du mois de juin, à Dakar et dans plusieurs localités du pays, ayant fait 16 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels.





En attendant sa conférence de presse prévue, ce jeudi matin à Paris, le conseiller du maire de Ziguinchor dit avoir recueilli pas moins de "4500 éléments de preuve" contre "112 suspects" sénégalais.





Face à la presse, la semaine dernière, le gouvernement du Sénégal, par la voix du ministre Sidiki Ka, avait qualifié l'initiative du jeune pénaliste français de "fanfaronnade". Dans une autre lettre rendue publique, le 18 juin, l'ancien président et président d'honneur de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (Fidh) a également tenu à rappeler que "seuls peuvent saisir la CPI les États parties, le Procureur de la juridiction, autorisé par la chambre préliminaire après une enquête indépendante et impartiale, et enfin le Conseil de Sécurité de l’ONU compétent en vertu de l’Accord le liant à la Cpi".



















































