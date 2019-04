Plainte pour détournement de 500 millions de Dakar Dem Dikk : Le oui mais du minsitre Dame Diop

À la suite de nos révélations, le nouveau ministre de l'emploi, Dame Diop, admet qu'il y avait une plainte contre lui quand il était directeur général de Dakar Dem Dikk, mais jure qu'il a été blanchi. Voici le texte que nous a envoyé sa cellule : "Contrairement aux accusations des syndicats de Dakar Dem Dikk, Dame Diop qui vient d'être nommé ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat n'a jamais détourné un centime de cette boîte, encore moins les 500 millions de cotisations dues à l’Institut de prévoyance maladie (IPM), quand il était directeur général de Dakar Dem Dikk. En réalité, ces accusations ne datent pas d’aujourd’hui. Les syndicats avaient assigné leur Directeur général en justice avec des accusations de détournement. Dame Diop a fourni au tribunal toutes les preuves (extraits de comptes et copies des chèques versés à l’IPM) qui ont attesté que non seulement, il a payé toutes les cotisations sous son magistère mais il a même soldé une partie de la dette qu’il a héritée de son prédécesseur. Après avoir examiné le fond de l’affaire, la justice a classé le dossier sans suite le 12 juillet 2016 et donc blanchi Dame Diop".