Plan décennal de 766 milliards F CFA : Mansour Faye recadre Ousmane Sonko et Mamadou Lamine Diallo

En effet, réagissant à cette catastrophe, les opposants Mamadou Lamine Diallo et Ousmane Sonko ont pointé la responsabilité de l’ancien ministre de l’Eau et de l’assainissement, Mansour Faye, qui avait la charge de mener à bien ce plan décennal doté d’un budget de 766 milliards dont les résultats tardent à se faire sentir sur le terrain.



"Chers Compatriotes. L’opposition, à travers des posts de Mamadou L’amine Diallo et celui dont je ne voudrais pas prononcer le nom est entrain de s’adonner à son jeu favori de manipulation et de mensonges éhontés en direction des populations. C’est regrettable!!!



Je voudrais simplement rappeler que Mr Mamadou L’amine Diallo était le vice président de la commission parlementaire et est en parfaite connaissance des conclusions. Alors Je les invite à se retrousser les manches et aller apporter physiquement aides et réconforts aux populations en difficulté. Les inondations sont des phénomènes exceptionnels. Respectueusement", a-t-il réagi à travers les accusations des deux opposants. .