Pleine d'assurance, belle, fière de son identité "black"...Mame Diarra de "Sen Petit Galé" a bien grandi (IMAGES)

Rédigé par Dakarposte le Samedi 4 Septembre 2021 à 14:45 Rédigé par Dakarposte le Samedi 4 Septembre 2021 à 14:45

Manquer de confiance en soi est l'un de problèmes les plus communément rencontrés par certaines femmes du monde entier. Malheureusement, les femmes noires constituant une minorité, elles se perçoivent parfois comme inférieures aux autres filles. Ce sentiment peut être basé sur la perception, influencée par la société, qu'elles se font de leurs origines, de leur statut social, de leur âge, de le leur taille, de leur poids ou de leur perception de la beauté. De plus, les filles noires font parfois face au racisme, au sexisme et se sentent alors marginalisées. Elles méritent pourtant d'être véritablement sures d'elles et de mettre en avant les caractéristiques positives de leur apparence et de leur origine culturelle. Apprendre à aimer sa peau est la première étape pour devenir une fille noire sure d'elle. La belle ("machallah") Mame Diarra, fière de son identité "black", est, pourrait-on dire, sure d'elle, pleine d'assurance...

De retour sur les réseaux sociaux, l'adolescente, rendue célèbre par "Sen Petit Galé", n'hésite plus à poster des photos d'elle. Dakarposte publie d'ailleurs quelques-unes des "last" images" de Mame Diarra. Un joli pied de nez à ses détracteurs.

Mamadou Ndiaye