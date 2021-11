Plénière sur la levée de l’immunité des députes Biaye et Sall : Le peuple à l’écoute de Niasse et compagnie

Les yeux sont rivés sur l’Assemblée nationale. Pour cause, les parlementaires sont convoqués en plénière demain mardi 09 novembre 2021, à partir de 10H.



La note rendue publique ce lundi 08 novembre renseigne que « L’ordre du jour porte sur l’examen des conclusions de la Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Villiemmbo BIAYE et Elhadj Mamadou SALL».



Moustapha Niasse et les députés de la treizième législature vont examiner la suite à donner aux conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de la levée de l’immunité parlementaire des députés susvisés. Lesquels sont cités dans une affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques.



Une plénière qui sera très attendue par les populations pour voir la suite à donner à ce dossier concernant des parlementaires de la mouvance présidentielle. La cause, tous les députés de l’opposition pour qui le ministère de la Justice a réclamé leur mise à la disposition de la justice, par la levée de leur immunité parlementaire, ont été livrés sans problèmes à Dame Justice.





























Sud Quotidien