Pluies diluviennes – Tout le pays est concerné, les dégâts sont importants

A Saint-Louis, les précipitations ont occasionné la mort d’une personne et des dégâts matériels importants.

La victime est une quinquagénaire répondant au nom de Oumou Ka habitant à Ndiolofène Sud. « Elle tentait d’empêcher l’eau d’envahir leur maison à travers sa chambre remplie d’eau. Lorsqu’elle est entrée dans la chambre, elle a été électrocutée par une rallonge qui était branchée à côté. Elle est restée pendant presque quinze minutes à se débattre malgré les tentatives pour la faire sortir de l’eau.

Evacuée à l’hôpital elle malheureusement succombé à ses blessures, le trajet ayant été chaotique du fait des voies qui étaient devenues impraticables », a renseigné un témoin de l’accident.

A Rufisque, plusieurs maisons ont été englouties par les eaux, des vivres emportés.

Les habitants, alertés par les appels à l'aide, ont pu évacuer les enfants et les malades pour éviter le pire. D'après les informations, c'est le grand canal qui servait pour le drainage des eaux de pluie, qui aurait cédé sous la pression, occasionnant ainsi ces gros dégâts matériels.

Touba, Mbacké et Diourbel ont aussi été très touchées...

À Touba, les quartiers Ndamatou, Madyana et Darou Marnane sont très touchés. Des maisons sont englouties et des routes coupées. À Mbacké, le constat est le même à Gawane où certaines familles affirment vivre pour la première fois un tel calvaire.

À Diourbel, les zones les plus concernées par ces inondations sont les quartiers Thierno Kandji et Keur Baye Laye. Les 49,3 mm de pluie ont obligé des familles à dormir à la belle étoile. Nous y reviendrons…

Cet hivernage est donc perçu comme un calvaire par les populations. Mais il faut signaler que ces calamités naturelles touchent le monde entier, y compris l’Europe et l’Amérique où de nombreux dégâts ont été constatés de même que des pertes en vies humaines.

Il faut juste prier pour que l’hivernage se passe bien pour les cultures et fasse moins de dégâts dans les villes et villages.