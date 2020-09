Pluies diluviennes à Sédhiou : Une maison s'effondre sur deux fillettes à Faoune

La nuit du mercredi au jeudi a été cauchemardesque pour la famille de Vieux Haidara. En effet, les fortes pluies qui se sont abattues sur cette commune du département de Bounkiling, ont occasionné l'effondrement une maison en banco sur deux fillettes âgées de 4 et 10 ans. L'une a eu le bras cassé et l'autre atteinte à la tête. Elles ont été admises au poste de santé de la commune pour les premiers soins.



Hier jeudi, les jeunes et les femmes se son mobilisés pour reconstruire la maison endommagée avec les moyens du bord. La famille attend le soutien des autorités locales.