Pluies diluviennes au Sénégal : Le président Macky Sall présente ses condoléances aux familles des trois victimes et à tous les sénégalais.

C'est depuis la Mecque que le président Macky Sall s'est adressé aux sénégalais via la Rts, suite aux fortes pluies qui ont été enregistrées à Dakar et à l'intérieur du pays.



D'emblée, le chef de l'État a regretté la disparition de trois personnes (majoritairement jeunes) dont l'une à Saadile dans le Fouta, l'autre à Cambérène (Dakar) et la dernière à Yeumbeul Nord (département de Keur Massar).



"Les pluies diluviennes sont dues aux dérèglements climatiques dans le monde. Ce qui fait que les pluies sont beaucoup plus intenses et les dégâts très importants. La Météo l'avait annoncé : en fin août début septembre, l'on doit s'attendre à ce genre de précipitations", a-t-il déclaré.



Poursuivant, il ajoute : "C'est pourquoi, j'avais instruit le ministre de l'intérieur et le Ministre de l'eau à faire la situation d'une façon journalière en donnant des alertes en collaboration avec la Météo, ainsi que des recommandations pour que les bonnes pratiques soient adoptées. Alors, je présente mes condoléances à tous les sénégalais et les rassurer quant à l'assistance et les dispositions idoines".



Le président Macky Sall a rappelé qu'une délégation a été dépêchée auprès des familles des trois personnes emportées par les dernières pluies...













































dakaractu