« Plus de 200 agents fictifs. Les deux plus grands restaurants de Ddd gérés par les épouses de Me Moussa Diop » (Boun Khatab Sylla)

Le nouveau Directeur général de Dakar dem dikk n’a pas manqué de faire des révélations explosives sur son prédécesseur Me Moussa Diop lors de sa conférence de presse. « Il y avait plus de 200 agents fictifs à Dakar Dem Dikk, lorsque j’ai fait l’audit de l’entreprise. J’ai simplement demandé qu’on bloque les salaires de ces agents », a révélé Oumar Boun Khatab Sylla.



Il ajoute : « Il sait, en tant qu’avocat, que si ces salaires ne sont pas justifiés, sa responsabilité civile et pénale sera engagée. Les deux plus grands restaurants de Ddd étaient gérés par ses épouses. Et j’ai licencié l’une d’entre elles, car la dame en question était en disponibilité. Et à la fin de la disponibilité, elle n’était pas revenue. Et j’ai licencié tous ses ‘intouchables’. J’avais décidé de ne pas communiquer pendant 6 mois, mais je n’en peux plus».



M.Sylla ne s’arrête pas là. « Me Moussa Diop a obtenu des indemnités de départ évaluées à 120 millions de Fcfa », a-t-il dit. Non sans faire savoir que c’est lui-même, " qui a fait débourser 30 millions de ce montant voté en conseil d’administration lorsqu’il a été sollicité par Me Moussa Diop qui venait de perdre un proche".