Plus de 7 000 nouveaux cas de contaminations au Covid-19 en 24h en Russie

La Russie est désormais le nouveau front du coronavirus en Europe. Le pays vient de dépasser les 100 000 cas, les 1 000 morts et de battre un nouveau record quotidien de contaminations.



Parmi les plus de 7 000 nouveaux cas d'infection des dernières 24 heures, le Premier ministre, Mikhaïl Michoustine. Il a informé Vladimir Poutine qu'il s'isolerait. Andreï Beloussov jusqu'ici vice-premier ministre a été nommé à sa place.



En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson, est apparu pour la première fois depuis qu'il a vaincu le Covid-19 au point presse quotidien. Il a déclaré qu'il présenterait un plan de déconfinement la semaine prochaine :



"Je confirme que pour la première fois aujourd'hui nous avons passé le pic de l'épidémie de cette maladie, nous sommes sur la pente descendante."



La France a une longueur d'avance sur ce plan. Le ministère de la Santé a présenté une carte avec les 35 départements selon l'étendue de la propagation du virus et l'état des services de réanimation.



Les départements verts assoupliront les restrictions plus tôt, les rouges plus tard. Il faudra attendre le 7 mai pour en savoir plus pour les autres en orange.



L'Allemagne va rouvrir les terrains de jeux, les musées et les zoos, mais elle attendra la semaine prochaine pour rouvrir les jardins d'enfants et les écoles.



La chancelière Angela Merkel appelle à la discipline pour faire descendre la courbe :



"Je suis fermement convaincue que les intérêts de l'économie, mais aussi les intérêts des contacts sociaux, sont mieux servis si l'on considère que l'on peut faire des progrès en autorisant davantage de contacts, mais qu'il n'est pas nécessaire de revenir en arrière, et que la prudence reste donc l'impératif comme le respect des règles d'hygiène".



Le Danemark et la République tchèque vont également commencer à rouvrir les espaces publics et à lever les restrictions.



Avec seulement 227 morts et 7 500 personnes contaminées, Prague compte même pouvoir d'ici deux semaines permettre l'organisation d’événements publics pour un maximum de 100 personnes.