Plus de 7 millions francs emportés à Thilmakha: La SR de Thiès arrête 4 des 7 cambrioleurs

Dans la nuit du 15 au 16 février dernier, ces assaillants avaient visité deux points de transfert d’argent, trois boutiques et un magasin appartenant à un vulcanisateur. Au cours de leur descente musclée dans cette localité, les 7 bandits ont emporté plus de sept millions francs cfa et divers matériels.



Le Haut-Commandement de la Gendarmerie Nationale avait ordonné, après ces faits, l'ouverture d'une enquête avant de mettre en branle la Section de Recherches ( SR) de Thiès selon une source autorisée de Seneweb.



Ainsi il a fallu quelques jours au capitaine Diouck et ses hommes pour mettre la main sur quatre membres de cette redoutable bande dans la journée du 26 février dernier. Ces derniers ont été arrêtés entre Mékhé et Keur Massar par les pandores de la SR de la capitale du Rail.



Les trois autres membres de ce gang sont activement recherchés par la gendarmerie nationale.































































seneweb