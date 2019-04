Plusieurs DG et PCA sur le départ après la première vague d’hier : Une tempête s’annonce

Le mouvement noté hier lors de la réunion du conseil des ministres n'est que la face visible de l'iceberg. À preuve, alors qu'il y'avait encore des mesures individuelles à adopter, buur a de- mandé à ce qu'elles soient renvoyées pour le prochain conseil des ministres. Parce que celui d'hier a tiré en longueur et même la Rts a reçu le communiqué le sanctionnant en plein journal du 20 heures. Pour tout simplement vous dire que des sources autorisées annoncent une deuxième grosse vague de changements pour la prochaine rencontre du conseil qui validera d'ailleurs la nomination de Pape Gorgui Ndong comme directeur général de la Lonase en remplacement d'Amadou Samba Kane appelé à faire valoir ses droits à la retraite depuis des lustres.



Et il ne sera pas le seul à être remplacé puisque Socé Dione de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics va aussi prendre sa retraite. D'autres départs sont annoncés comme celui du directeur général des Douanes.



Par ailleurs, Mamour Diallo qui a été remplacé hier aux Domaines, n'est pas mis au frigo. la preuve le leader du mouvement Dolly Macky va obtenir une grosse promotion alors qu'on annonce une vraie tempête au niveau du ministère des infrastructures et des transports terrestres mais aussi au sein de certaines directions du ministère de l'Intérieur. Rendez-vous dans une semaine...