Podor : Astel Sall revient avec force et s’impose comme leader à l’île à Morphil

La ville de Podor est très symbolique dans la vie politique au Sénégal. Le leader qui gagne la ville de Podor et les villages environs gagne également en sympathie chez les foutankés. C’est pourquoi il y a toujours une rivalité interne entre les fils et les filles de cette mythique ville du Fouta. Parmi ces leaders, il y a Astel Sall, ancienne députée du Parti démocratique sénégalais (PDS), restée fidèle au président Abdoulaye Wade depuis son départ du pouvoir. Cette amazone libérale a rejoint l’Alliance pour la république (APR) il y a juste un mois, après avoir résisté aux sirènes des responsables de la formation politique de Macky Sall dans le département de Podor. Pour rappel, Astel Sall fut proche de Macky Sall lorsqu’il était au PDS. Cette femme de valeur a un langage clair qui lui vaut cette sympathie des foutankés. De Ngawlè à Ndiayene Pendao, de Diatar à Mboyo, elle mobilise toute la population pour montrer au président Macky Sall que désormais il peut compter sur elle pour décrocher un deuxième mandat. L’ancienne députée libérale vient avec des doléances notamment la réalisation de la route de l’île à Morphil entre Podor et Saldé. Les politiciens locaux n’ont jamais fait de cette route leur priorité. C’est pourquoi l’arrivée d’Astel Sall au parti de Macky Sall sonne comme un déclic pour régler ce problème. Et le village de Mboyo qui n’avait pas de leaders charismatiques s’est mobilisé derrière l’ancienne responsable libérale. Son objectif : réélire le président sortant à 100% le 24 février 2019 dans cette contrée. Par Moussa Boggoum