Podor : Les Libéraux Excluent Toute Autre Candidature

Les libéraux de Podor se sont alignés sur la volonté de leur parti de faire de Karim Wade leur candidat.



D’ailleurs ils comptent démarrer la campagne de parrainage dans la commune de Ndioum le 15 septembre prochain. Les libéraux de la commune de Podor sont très remontés contre le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qu’ils accusent d’avoir éliminé leur candidat potentiel en l’occurrence Karim Wade. Selon Pape Abou Sow, secrétaire général de la section communale de Podor, un ministre de l’Intérieur n’a aucune légitimité pour enlever un candidat sur le fichier électoral.



«Et c’est cela que Ali Ngouille Ndiaye qui se croit tout permis a fait. Ce qui est inédit, et du jamais vu dans les annales de l’histoire politique de notre pays», s’indignent les libéraux de la section communale de Podor. Pour eux, le combat ne fait que commencer et il sera politique. Selon Hawo Ly Thiello, ancienne sénatrice sous l’ère Wade, le parti n’a ni plan B ou C. En effet, pour cette responsable libérale au niveau de la commune de Guèdé Village, le seul et unique candidat du Pds reste et demeure Karim Meïssa Wade.



Et pour ratisser large au niveau des fiches de parrainage, les responsables du comité départemental libéral se sont tous donnés rendez-vous dans la commune de Ndioum, la semaine prochaine pour disent-ils, officialiser en grandes pompes la candidature de Karim Wade. Et Pape Abou Sow, le secrétaire général de la section libérale de renseigner que «le choix de Karim Wade a été décidé au niveau d’un Bureau politique légalement réuni et entériné par un congrès national. Toute autre candidature doit forcément passer par les instances légales du parti».



Sur les bisbilles entre Wade et Madické Niang, ces libéraux affirment qu’il n’y aura jamais d’états d’âme entre ces deux personnes. Ce d’autant plus que Madické Niang a toujours été l’avocat de Wade à chaque fois qu’il a eu des problèmes avec la justice. Et que depuis lors il n’y a jamais eu de problèmes entre les deux hommes. Ces libéraux se sont surtout réjouis du fait que le président du groupe parlementaire libéral à l’Assemblée nationale a démenti l’information faisant croire qu’il serait l’instigateur de cette lettre adressée au président Wade.



Ces libéraux vont toutefois mener leur bataille sans leur ex député, Astel Sall. Cette dernière qui a tout eu du président Wade en étant élue comme la plus jeune député de l’Assemblée nationale sous l’ère Wade, a décidé de geler ses activités au sein du Pds. D’ailleurs, selon certaines sources, Astel Sall serait désormais marraine d’un mouvement mis en place par Hamédine Mbodje, responsable Pds dans le quartier de Sinthiane. Lequel mouvement s’appellerait Collectif des amis de Astel Sall (Casa). Selon certaines indiscrétions ce mouvement n’exclurait pas de fondre dans la mouvance présidentielle pour apporter son soutien au candidat Macky Sall.