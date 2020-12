Podor : Une fille de 12 ans kidnappée à Ngaole sur le chemin de l'école

C'est aux environs de 16 heures que M. D. âgée de 12 ans et élève en classe de CMI a été enlevée sur le chemin de l'école, ce mardi dans le village de Ngaole situé à 6 km de Podor. Quatre individus à bord d'un véhicule ont enlevé la fille pour l'amener vers une destination inconnue devant ses camarades qui sont encore sous le choc.

Selon des informations recueillies sur place par Seneweb, il pourrait s'agir d'une pratique ancestrale peule dénommée "thiaynogol" qui était permis et qui consiste à enlever une fille mariée et dont le mariage n'est pas encore consommé dans le but de le consommer. De sources proches de la famille de M.D., il s'agit bien de cela car la fille dont les parents vivent en Mauritanie, est bien mariée mais attendait toujours son mari. La nouvelle qui s'est vite répandue dans la localité mobilise les autorités scolaires, la Scofi et la Cosydep qui sont à pied d'œuvre pour en savoir plus sur cette affaire qui remet au goût du jour certaines pratiques d'une autre époque.